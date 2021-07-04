«Не приняла мать-гора». Появились подробности гибели журналистки в ущелье в Кабардино-Балкарии

Погибшая в горах Кабардино-Балкарии журналистка Наталья Мхоян готовила материал для телеканала ОТР. Она должна была снять сюжет про гору Уллу-Тау, но планы постоянно срывались. Незадолго до гибели девушка пошутила, что скоро начнет верить в мистику, ведь гора ее не принимает.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала член Кавминводского отделения СЖР Елена Куджева. Она отметила, что гору Уллу-Тау, про которую Мхоян готовила сюжет, называют также мистической горой или матерью-горой. С этим красивым местом связано очень много легенд. Одна из них рассказывает, что гора может принять человека, а может не принять.

«Как ни странно, Наташа у себя на страничке в Instagram писала о том, что она несколько раз пыталась сделать сюжет об Уллу-Тау, она туда несколько раз пыталась проехать, но не получалось, всегда что-то мешало. Она даже шутливо написала: „Вот не верь в мистику, в эзотерику, когда тебя не принимает мать-гора“», — отметила она.

Куджева подчеркнула, что другие советовали журналистке отказаться от работы над этим сюжетом и не ехать туда. При этом собеседница радиостанции добавила, то пользоваться фуникулером в этих местах можно только в исключительных случаях. Обычно люди поднимаются по металлической лестнице. Она очень крутая и высокая, поэтому тем, кто плохо себя чувствует или пожилым разрешают оставаться в транспорте и подниматься на фуникулере.

Куджева отметила, что журналистка могла остаться в машине, чтобы заснять подъем на видео.

«Говорят, она забыла поставить машину на ручник, и поэтому она соскользнула с платформы. Просто нелепая случайность», — заключила она.