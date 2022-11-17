Эксклюзив 17 ноября 2022, 00:34 «Не представляю, где она находится». Отец погибшей под колесами такси жительницы Петербурга не знал о ее смерти Погибшая под колесами такси жительница Петербурга не общалась с отцом Unsplash

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Погибшая под колесами такси в Санкт-Петербурге давно не общалась с отцом. Мужчина даже не знал про ее гибель, рассказал он «360».

«Я с ней давно на связь не выхожу, даже не представляю, где она находится. Я пробовал ей звонить, она трубку не берет», — рассказал отец погибшей.

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О гибели дочери мужчина узнал от корреспондента «360».

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«ДТП? Ну ладно, мы с ним разберемся», — сказал он в ответ на новости о случившемся.

Соседи сверху заявили, что никаких подозрительных звуков из квартиры, где проживала девушка, слышно не было. В целом семья хорошая, отметили жители подъезда.

ДТП случилось на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга. Такси наехало на лежащую на дороге девушку, она скончалась на месте от полученных травм. Предположительно, 29-летняя женщина была пьяна. Очевидцы рассказали, что она стояла посреди дороги и пританцовывала, потом легла и подняла ноги.