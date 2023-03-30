Эксклюзив 30 марта 2023, 21:56 «Не пошел на поводу у следователя». Адвокат семьи высаженного ребенка из скорой в Видном поблагодарил суд Адвокат Корчаго: суд в Видном проявил профессионализм и отправил фельдшера под арест РИА «Новости»

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Адвокат семьи ребенка, высаженного фельдшером в Видном, Евгений Корчаго прокомментировал решение суда отправить медика под домашний арест. В интервью «360» он сообщил, что изначально следствие просило избрать фельдшеру запрет определенных действий.

По информации адвоката, статью медработнику, который высадил задыхающегося ребенка из-за спора о деньгах, переквалифицировали на более легкую. И это несмотря на то, что отцу мальчика и его жене поступают многочисленные угрозы. Однако Видновский суд рассудил по-другому.

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«Отдельно хотелось бы высказать благодарность за профессионализм Видновскому городскому суду и непосредственно председателю, который сам рассматривал дело. Он не пошел на поводу у следователя и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал защитник.

Корчаго добавил, что по этому поводу он уже обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и надеется, что тот даст поручение забрать дело из Видновского СК и передать его на рассмотрение в Центральный аппарат.

Ранее адвокат фельдшера, который высадил мать ребенка из скорой в Видном, заявил, что будет обжаловать решение суда. По его мнению, оно было ангажировано общественным резонансом, так как по преступлениям такой тяжести домашний арест не избирают.