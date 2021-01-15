Об этом рассказали очевидцы, которые живут в доме недалеко от загоревшейся многоэтажки. Огонь вспыхнул в одной из квартир на 12 этаже по адресу улица Березина, 17, корпус 1.

«Мы увидели, что в окне было очень много дыма — непонятно было, что это — метель или дым. Потом поняли, что дым, потому что через него было видно пожарные машины», — отметила собеседница.

На место пожара приехали 12 пожарных машин и бригады скорой помощи. Причина возгорания пока неизвестна, спасатели эвакуировали из холла 12 этажа двух человек. По предварительной информации, огонь распространился на 50 «квадратов». Источник сообщил «360», что как минимум один человек пострадал — сейчас он находится в тяжелом состоянии.