«Не понимаю, что будет дальше». Житель Рузского округа лишился дома, купленного в ипотеку

Руза приходит в себя после ЧП с прорывом дамбы, в результате которого в воде оказались 29 участков. Владимир Кондрашин — один из тех, чье имущество затопило. Он рассказал «360», что недавно взял дом в ипотеку.

«Была баня, большая мангальная, жена выращивала цветы. В один момент все снесло», — резюмировал он.

Его супругу сразу эвакуировали, а он остался с соседями, чтобы перегнать машины на вал.

Когда начали спускаться, увидели эту стихию. Сейчас мне очень тяжело. Купили дом год назад, хотели здесь что-то делать. Он наполовину в ипотеке, мы должны какие-то деньги. Не понимаю, что будет дальше Владимир Кондрашин.

Теперь Кондрашину негде жить. У него жена и двое детей, а еще три собаки и кошка. Животных, к счастью, вовремя эвакуировали. Также радует и то, что удалось спасти документы. Видео Владимира о том, что дом его друга Ильи затопило, стало вирусным.

Другой житель Рузы предоставил «360» еще одно видео, на котором виден масштаб ЧП.

Мужчина запечатлел моменты, как вода сносит забор, затапливает его машину, уносит уличный туалет и другие вещи. Также на кадрах можно увидеть, как поток несет чью-то постройку.

«Илюхин дом ушел, уплыл!» — отметил автор и этого видео. В конце ролика он задался вопросом, где теперь жить.

«360» поговорил с его супругой Еленой Шипицыной. Она рассказала, что они многодетная семья. Переехали из Салехарда в Московскую область, чтобы их дети росли на природе, в центральной части России.

«Сначала полиция была. В конце пошел поток и полицейские куда-то делись», — рассказала Елена о случившемся.

Прорыв дамбы произошел в Рузе 8 июля. Эвакуация потребовалась 52 жителям. В их числе семеро детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал помочь всем пострадавшим.

Ранее министр транспорта Московской области Алексей Гержик рассказал, как будут проходить ремонтные работы. Ведь затопленными оказались две дороги в городе. Для передвижения жителей временно поставят мостики. Гержик заявил, что коммунальщики постараются восстановить инфраструктуру за сутки.