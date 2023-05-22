Эксклюзив 22 мая 2023, 18:38 Не по плану. Самосвал разгрузил песок на две легковушки в Кирове Разгрузка водителем МАЗ песка на две легковушки в Кирове попала на видео

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Водитель большегруза МАЗ попал в курьезную ситуацию во время разгрузки кузова с песком в Кирове, обрушив его на припаркованные автомобили. Видеозапись с камеры наблюдения попала в распоряжение «360».

На опубликованных кадрах водитель задним ходом въехал во двор на выгрузку песка.

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Найдя нужное место, он начал поднимать кузов, но в какой-то момент механизм сломался, а кузов вместе в песком завалился в бок, обрушившись на автомобили и проломив острым краем кузов одной из них.

Точное количество пострадавших машин и причиненный им ущерб на данный момент неизвестен.