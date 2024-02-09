09 февраля 2024, 15:00
«Не первый раз». Мать пострадавшего в Усть-Куте мальчика — о нападении своры собак
Мать пострадавшего в Усть-Куте мальчика: свору диких собак прикормили соседи
Мать пострадавшего в Усть-Куте от нападения стаи собак мальчика рассказала «360», что псов прикормили соседи. Это уже не первый случай нападения бездомных собак на людей.
«Из-под балконов выбегают и просто накидываются. Не первый раз. Они все чипированные. Их вылавливали, обрезали все, что полагается, потом обратно отпускали. Видимо, это как-то на их организм повлияло, что они уже бросаются на детей», — поделилась женщина.
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Она сообщила, что сейчас сын чувствует себя нормально, нога болеть перестала. Однако ребенок теперь боится ходить один — матери приходится сопровождать его.
«Теперь я хожу с ним домой и из дома», — пояснила местная жительница.
Свора собак набросилась на школьника, когда он был уже возле подъезда. Ребенок пытался убежать, упал в снег. Псы укусили его за ягодицу, мальчик сильно испугался.
«Сегодня поставили укол против бешенства. <…> Еще надо два. В понедельник пойдем второй ставить», — рассказала женщина.
С сыном Александра была на приеме у врачей и в местной прокуратуре. В субботу, 10 февраля, ее пригласили в Следственный комитет России.
«Был трагичнее случай… Я очень благодарна Всевышнему, что обошлось ягодицей. Не дай бог артерия какая…» — отметила мать.
В пресс-службе СК по Иркутской области сообщили, что после нападения собак на мальчика возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Специалисты ищут очевидцев и допрашивают сотрудников администрации.
Ранее соседка семьи пострадавшего рассказала, что от страха мальчик не мог говорить. Отбить ребенка от бездомных псов помогла прохожая — животные испугались взрослого человека и бросились врассыпную.
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