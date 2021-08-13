Двоих членов экипажа рухнувшего на Камчатке Ми-8 пока не перевели из реанимации

Двое из восьми человек, которым удалось выжить при крушении вертолеты Ми-8 на Камчатке, по-прежнему находятся в реанимации. Как сообщило «РИА Новости», еще два человека отказались ложиться в больницу.

Оба мужчины, которые остаются в реанимационных палатах, — это члены экипажа. Хирурги рассказали, что одному из выживших они усиленно спасали ногу. Врачам удалось это сделать, операция прошла успешно.

Найти оставшихся людей, которые не выплыли после крушения, пока очень сложно. Вертолет затонул на глубине более 145 метров. Туда пытается добраться глубоководная техника Минобороны и МЧС.

Вертолет компании «Витязь-Аэро» рухнул в Курильское озеро на Камчатке 12 августа. На его борту были члены экипажа и туристы. Восьмерым из них удалось выжить. Первыми на помощь подоспели сотрудники Кроноцкого заповедника, которые слышали звук удара вертолета об воду.

Специалисты предполагают, что на крушение могли повлиять погодные условия: вертолет заходил на посадку в густом тумане.