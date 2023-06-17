Эксклюзив 17 июня 2023, 15:03 «Не ожидал, что вернемся в 90-е». Менеджер уфимской охранной компании — о покушении на него Менеджер охранной компании в Уфе рассказал подробности о покушении на его жизнь

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В Уфе менеджера крупной охранной компании пытались убить в собственном доме. Мужчине удалось дать отпор злоумышленнику и вырваться. Пострадавший Валерий Давранов рассказал «360», что его хотели устранить бывшие компаньоны по бизнесу.

После покушения Давранов провел собственное расследование. По видеокамерам он отследил машину, на которой передвигался предполагаемый наемник. Удалось установить, в каком магазине тот покупал очки, перчатки и бейсболку для маскировки.

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Пострадавший также рассказал, что само покушение произошло в лифте. Злоумышленник напал сзади и пытался его задушить, Давранову удалось ударить нападавшего ключом, который находился в руке, после этого он смог выбежать из подъезда. Злоумышленник при этом скрылся.

По словам Давранова, покушение на него могли устроить бывшие компаньоны. Недавно он перешел в другую охранную фирму, которая успешно развивается, а на прошлом месте работы дела идут не очень хорошо.

«Я считаю, что это действительно было покушение на убийство. Меня решили устранить. Считаю, что это связано исключительно с моей профессиональной деятельностью. Я немножко был в шоке, что мы вернулись в 90-е, что конкуренты пытаются устранить физически другого человека», — рассказал он.

Давранов отметил, что уже предоставил всю информацию по делу следствию. Сейчас органы проводят проверку, однако в возбуждении дела по статье о покушении на убийство могут отказать. Он также добавил, что опасается за жизнь своего несовершеннолетнего сына и допустил, что злоумышленники могут попробовать причинить ему вред.