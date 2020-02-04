«Не ожидал, что умрет». Россиянина заподозрили в педофилии и избили до смерти

К 33-летнему Владимиру Санкину подошел на улице незнакомый мальчик и попросил помощи. По словам ребенка, его друг в тот момент находился в квартире у педофила.

Санкин пошел по указанному адресу разбираться. Между ним и предполагаемым педофилом произошел конфликт, который перерос в драку. Скорая не успела спасти хозяина квартиры — он скончался от полученных травм.

«Я вообще не ожидал, что он умрет», — рассказал позже Санкин.

Теперь горожане составили петицию в защиту борца с предполагаемыми педофилами.