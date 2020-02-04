04 февраля 2020, 15:48
«Не ожидал, что умрет». Россиянина заподозрили в педофилии и избили до смерти
Уфимца посадили под домашний арест за то, что тот до смерти избил предполагаемого педофила. По словам обвиняемого, он не хотел, чтобы так все закончилось. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
К 33-летнему Владимиру Санкину подошел на улице незнакомый мальчик и попросил помощи. По словам ребенка, его друг в тот момент находился в квартире у педофила.
Санкин пошел по указанному адресу разбираться. Между ним и предполагаемым педофилом произошел конфликт, который перерос в драку. Скорая не успела спасти хозяина квартиры — он скончался от полученных травм.
«Я вообще не ожидал, что он умрет», — рассказал позже Санкин.
Теперь горожане составили петицию в защиту борца с предполагаемыми педофилами.