Происшествия 27 декабря 2023, 14:38 Не менее девяти человек стали жертвами мощного шторма в Австралии

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Мощный шторм, сопровождавшийся градом и ливнем, обрушился на Австралию. Порывы ветра достигали почти 30 метров в секунду. Жертвами стихийного бедствия стали как минимум девять граждан. Об этом сообщил 9News.

Так, 46-летнюю жительницу города Гимпи потоком воды унесло в канализацию. В штате Виктория мужчину насмерть придавило упавшим деревом. Наводнение около Бакана унесло жизнь женщины.

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Кроме того, три человека погибли при крушении моторной яхты возле Брисбана, добавил сайт kp.ru.