Происшествия 10 сентября 2023, 08:24 Минимум 30 рейсов задержали в московских аэропортах «Яндекс Расписание»: московские аэропорты отложили 30 рейсов Unsplash

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Не менее 30 авиарейсов задержали в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево». Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло сервиса «Яндекс Расписание».

В аэропорту «Домодедово» задержали 26 рейсов и один отменили. Во «Внуково» и «Шереметьево» расписание сбилось у семи бортов. Данные предоставлены на 07:04 минуты.

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В ночь на 10 сентября из московских аэропортов не смогли вылететь по расписанию около 20 самолетов.

Ранее рейс из Новосибирска в Петербург задержался из-за того, что один из пассажиров испытал слишком сильный стресс и паническую атаку. Мужчина решил сбить расписание самолета с помощью ложного сообщения о наличии бомбы на борту.

В результате сотрудники МВД повторно осмотрели воздушное судно и пассажиров. Петербуржца доставили в отделение полиции и составили на него протокол.