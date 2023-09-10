10 сентября 2023, 08:24
Минимум 30 рейсов задержали в московских аэропортах
«Яндекс Расписание»: московские аэропорты отложили 30 рейсов
Не менее 30 авиарейсов задержали в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево». Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло сервиса «Яндекс Расписание».
В аэропорту «Домодедово» задержали 26 рейсов и один отменили. Во «Внуково» и «Шереметьево» расписание сбилось у семи бортов. Данные предоставлены на 07:04 минуты.
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В ночь на 10 сентября из московских аэропортов не смогли вылететь по расписанию около 20 самолетов.
Ранее рейс из Новосибирска в Петербург задержался из-за того, что один из пассажиров испытал слишком сильный стресс и паническую атаку. Мужчина решил сбить расписание самолета с помощью ложного сообщения о наличии бомбы на борту.
В результате сотрудники МВД повторно осмотрели воздушное судно и пассажиров. Петербуржца доставили в отделение полиции и составили на него протокол.
Аэропорт Домодедово
Самолеты
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Внуково
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