Происшествия 03 марта 2023, 12:17 Не менее 22 ДТП произошло в Нижнем Новгороде за одно утро

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В Центре развития транспортных систем Нижнего Новгорода рассказали, что на дорогах города утром 3 марта было зафиксировано не менее 22 аварий. Об этом написал сайт newsnn.ru.

Причиной ДТП стали сложные погодные условия и гололедица на дорогах.

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Автомобилистов просят быть максимально внимательными, соблюдать дистанцию и быть особо осторожными при проезде пешеходных переходов. До конца этой недели в Нижнем Новгороде сохранятся снегопады.