Происшествия 01 марта 2023, 15:15 Не менее 200 человек эвакуировались из задымленного здания торгового центра в Нижнем Тагиле

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Вечером 28 февраля в одном из крупных торговых центров Нижнего Тагила произошло задымление. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ТЦ «Кит» на Черноисточинском шоссе сработала пожарная сигнализация. Не менее 200 человек, находившиеся в здании, самостоятельно эвакуировались.

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Причиной задымления стало короткое замыкание в электропроводке. На месте ЧП работали 24 сотрудника МЧС. Обошлось без пострадавших.