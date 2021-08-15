Не менее 20 человек погибли при взрыве газового танкера в Ливане

По меньшей мере 20 человек стали жертвами взрыва газового танкера в Ливане. Такую информацию опубликовал ливанский Красный Крест в своем Twitter.

По данным местных СМИ, число пострадавших гораздо больше — ранения при взрыве получили около ста человек. Все случилось в округе Аккар, очевидцы рассказывают о произошедшем в социальных сетях.

На место уже прибыли машины скорой помощи, они отвозят в больницы раненых. Подробности случившегося пока не приводятся, официального комментария властей Ливана также не последовало.

Жертвами взрыва автобуса в Воронеже стали два человека. Еще 24 пострадали, 19 из них находятся в больницах, трое раненых в реанимации. Автобус «ПАЗ» взорвался около воронежского торгового центра 12 августа. Пока неясно, что именно стало причиной трагедии. Отрабатываются несколько версий.