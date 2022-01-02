Не машина, а груда металла. МВД показало фото и видео с места аварии автобуса под Рязанью

Появились кадры с места аварии под Рязанью. Материалы предоставило МВД. Судя по фото и видео, автобус сильно пострадал, часть его корпуса превратилась в груду металла.

Источник фото: МВД

На кадрах покореженный автобус стоит возле опоры железнодорожного моста, которую он протаранил. Передняя и левая части его корпуса сильно смяты, двери вылетели, окна разбиты. Конструкции автобуса и личные вещи пассажиров отбросило на несколько метров от автобуса.

Источник фото: МВД

Источник фото: МВД

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, следователи и криминалисты. Причины произошедшего устанавливаются, выясняются обстоятельства.

Авария произошла примерно в 05:45 в Скопинском районе на 277-м километре трассы Москва — Астрахань. Автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, наехал на опору железнодорожного моста возле села Вослебово. В результате ДТП погибли пять человек, 21 пострадал.

В СК по Рязанской области сообщили агентству, что в автобусе в момент аварии находилось более 50 человек, детей среди погибших нет. Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.