«Не казалась депрессивной»: знакомый рассказал о выпавшей с детьми из окна женщине

Хабиров рассказал, что познакомился с погибшей возле кафе, куда он зашел во время прогулки с девушкой за пиццей. Она занималась с ребенком возле входа в заведение и пригласила пару зайти в гости. Дома она заявила, что работает арт-директором этого кафе и собирается сделать во дворике террасу для выступления музыкантов.

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«С ребенком она возилась, не казалась депрессивной, ничто такого не предвещало. У меня сейчас в голове не укладывается все это. Мне она показалась очень искренним, добрым человеком», — приводит портал слова собеседника.

Женщину и двух малышей обнаружили возле высотки на северо-востоке Москвы утром 11 ноября. Сама женщина и ее девятимесячная дочь были мертвы. За жизнь ее второго ребенка — сына — сейчас борются медики.

Telegram-канал LIFE SНОТ назвал имя женщины. Как сообщили жильцы дома, где случилось ЧП, она часто гуляла с коляской во дворе. Некоторые назвали ее немного странной. Она сама говорила, что у нее послеродовая депрессия. Муж во время беседы с полицией подтвердил, что она тяжело перенесла вторые роды долгожданного ребенка. Следователи возбудили дело по статье УК РФ «Убийство».