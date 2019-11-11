  • «Не казалась депрессивной»: знакомый рассказал о выпавшей с детьми из окна женщине

    11 ноября 2019, 16:28

    Андрей Иванов

    Знакомый и сосед жительницы Москвы, которая выпала из окна девятого этажа вместе со своими детьми, Ринат Хабиров поделился с порталом News.ru впечатлениями от знакомства с ней. Собеседник заявил, что женщина тогда показалась ему искренним и добрым человеком.

    Хабиров рассказал, что познакомился с погибшей возле кафе, куда он зашел во время прогулки с девушкой за пиццей. Она занималась с ребенком возле входа в заведение и пригласила пару зайти в гости. Дома она заявила, что работает арт-директором этого кафе и собирается сделать во дворике террасу для выступления музыкантов.

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    «С ребенком она возилась, не казалась депрессивной, ничто такого не предвещало. У меня сейчас в голове не укладывается все это. Мне она показалась очень искренним, добрым человеком», — приводит портал слова собеседника.

    Женщину и двух малышей обнаружили возле высотки на северо-востоке Москвы утром 11 ноября. Сама женщина и ее девятимесячная дочь были мертвы. За жизнь ее второго ребенка — сына — сейчас борются медики.

    Telegram-канал LIFE SНОТ назвал имя женщины. Как сообщили жильцы дома, где случилось ЧП, она часто гуляла с коляской во дворе. Некоторые назвали ее немного странной. Она сама говорила, что у нее послеродовая депрессия. Муж во время беседы с полицией подтвердил, что она тяжело перенесла вторые роды долгожданного ребенка. Следователи возбудили дело по статье УК РФ «Убийство».