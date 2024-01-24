Происшествия 24 января 2024, 00:03 Не хотела спать. В Петербурге мать задушила подушкой 9-месячную дочь, потому что опаздывала на вечеринку «Фонтанка»: мать найденной мертвой 9-месячной девочки в Петербурге признала вину РИА «Новости»

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Мать задушила свою девятимесячную дочь подушкой, потому что та не хотела спать. Женщина торопилась на вечеринку, капризы дочери ее раздражали. Рядом с мертвой сестрой остался полуторагодовалый мальчик, он провел один в квартире двое суток, пока мать отмечала свой 23-й день рождения. Историю убийства рассказала «Фонтанка».

По возвращению с вечеринки 20 января девушка позвонила в скорую и полицию и рассказала заранее заготовленную историю о знакомой, с которой она оставила детей. Позднее выяснилось, что из дома мать ушла 18 января, оставив в квартире тело дочери и сына.

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«Фонтанка» рассказала, что девушка — сирота. Вышла замуж, родила двух детей, но гулять не перестала, оставляя малолетних детей одних. В тот день она торопилась на вечеринку в честь своего дня рождения к своему близкому другу. Дочь не хотела спать и капризничала. Девушка придавила ребенка подушкой и уехала отмечать.

В СК сообщили, что мальчика отдали отцу, который проживает отдельно. Мать задержали, ей предъявили обвинение в убийстве. Сначала она рассказывала историю о знакомой, потом созналась и раскаялась.