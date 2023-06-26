Эксклюзив 26 июня 2023, 21:29 «Не хотел губить чью-то жизнь». Супруга погибшего виновника пожара в Королеве рассказала подробности случившегося Супруга виновника пожара в Королеве заявила, что ее муж не хотел губить чью-то жизнь РИА «Новости»

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Во время тушения пожара в многоэтажке в Королеве погибли два человека — подозреваемый в поджоге и пожарный, который пытался его спасти. Супруга погибшего виновника возгорания рассказала «360» подробности произошедшего.

Женщина рассказала, что в день пожара довольно сильно поругалась с мужем, что было нетипично для их семьи. Она отвела детей к соседу, а когда пыталась вернуться в квартиру, оказалось, что дверь закрыта. Ни она, ни ее супруг изнутри не смогли открыть замок.

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«Гарь почувствовали, когда уже полиция приехала, пошел в дым. Откуда он пошел, я не знаю. Дверь был, закрыта, я не могла ее открыть. Он тоже долбился в эту дверь, не мог ее открыть», — рассказала супруга погибшего.

Дверь в квартиру вскрыли сотрудники ППС. Они же начали тушить возгорание при помощи пожарного шланга из коридора. По словам женщины, сотрудник ППС сообщил, что потушил пожар и остался только дым.

«И тогда они уже начали заходить, пытаться найти мужа. Мужа они не нашли, котенка нашли, а мужа не нашли», — поделилась женщина.

Собеседница издания призналась, что не видела пожарного, который вошел в квартиру. В этот момент она находилась на другой стороне дома, куда ее отвел сотрудник полиции.

Женщина рассказала, что в этот день сильно поскандалила с супругом, который периодически выпивал.

«Он сам умирать не хотел, а тем более чью-то жизнь губить», — заявила супруга виновника пожара.

Женщина выразила глубокие соболезнования семье погибшего пожарного и пообещала связаться с ними лично, когда придет в себя после произошедшего.