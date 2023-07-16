16 июля 2023, 13:14
«Не двигайся, дед!» Появилось видео с места смертельного ДТП в Электростали
Полиция задержала пьяного водителя, который сбил пожилую пару в Электростали
Пьяный лихач сбил пожилую пару на проспекте Ленина в Электростали и скрылся с места происшествия. Мужчина и женщина переходили дорогу в неположенном месте, от полученных травм пенсионерка скончалась. Видео последствий аварии опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.
На записи видно, что люди лежат на асфальте. Прохожие, ставшие свидетелями ДТП, вызвали скорую.
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«Не двигайся, дед, ложись», — кричали пожилому мужчине, когда он пытался самостоятельно встать до приезда врачей.
Полицейские задержали подозреваемого водителя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мужчину с признаками алкогольного опьянения доставили в участок. Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку и выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее водитель в Алтайском крае сбил двух женщин и ребенка во дворе дома. Автомобилист резко сдал назад, когда собирался выехать с места стоянки. Люди оказались под колесами машины, пострадавших отвезли в больницу.
ДТП
Электросталь
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