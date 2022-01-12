«Не думала, что я выпившая с полбутылки вина». Пьяная женщина сбила ребенка в Красноярске

Женщина за рулем ВМW в Красноярске сбила восьмилетнего ребенка на тротуаре. Тест показал, что в момент аварии она была пьяна. Сама горожанка заявила инспекторам, что выпила половину бутылки вина. Об этом написало РИА «Новости».

В ГИБДД сообщили, что 50-летняя женщина за рулем BMW наехала на бордюр, после чего ее автомобиль занесло на тротуар, по которому шел восьмилетний мальчик. Ребенок попал под машину, его госпитализировали с травмами.

При проверке женщины на трезвость прибор показал 1,02 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. От медицинского освидетельствования она отказалась. При этом призналась, что выпила полбутылки вина.

«Не думала, что я выпившая с полбутылки вина», — сказала женщина, когда инспектор спросил у нее, почему она села за руль в состоянии опьянения.

На горожанку составили административный протокол. Ей может грозить штраф до 20 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

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