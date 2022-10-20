«Не думал, что все так выйдет». Студент из Башкирии ради шутки заявил о желании устроить стрельбу в колледже | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 18:55 «Не думал, что все так выйдет». Студент из Башкирии ради шутки заявил о желании устроить стрельбу в колледже Башкирский студент написал во «ВКонтакте» о желании устроить стрельбу в колледже unsplash.com

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Студент из Башкирии, желая пошутить, заявил о желании устроить стрельбу в своем учебном заведении. Такой пост он разместил в соцсети «ВКонтакте». Реакции долго ждать не пришлось: однокурсники парня сразу же обратились к руководству колледжа и в правоохранительные органы.

Написавшему пост 16 лет, он учится в Учалинском колледже горной промышленности. Сообщение с угрозами устроить стрельбу он разместил 19 октября. В тот же день в экстренные службы района поступило сообщение от другой студентки об этом инциденте.

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К проверке информации были подключены сотрудники отдела ФСБ, правоохранительных органов и руководство колледжа. Молодой человек признался, что сделал это ради шутки, что не подумал о последствиях своего поступка и намерений на совершение преступления не имел.

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Информацию о том, что парень просто хотел пошутить, подтвердила «360» его тетя Анастасия.

«Я с ним вчера разговаривала, когда ситуация произошла. Он сказал, что вообще не хотел… вообще не имел ввиду… он как в шутку это написал и не думал, что вот так все выйдет. <…> Он раскаивается и очень сильно переживает», — сказала родственница студента.

Анастасия рассказала, что он добрый, отзывчивый мальчик. По ее словам, подросток ко всем относится с участием. Увлекается музыкой и спортом. Однако успеваемость оставляет желать лучшего.

«Учится он удовлетворительно, посредственно. Ну, плохо. <…> И посещаемость у него плохая», — сказала собеседница «360».

По ее словам, скорее всего теперь молодого человека отчислят из колледжа.

Сейчас с ним продолжают работать сотрудники отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД, по данному факту ведется расследование. Родители парня ищут ему адвоката.