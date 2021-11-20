«Не делайте шашки!»: разбившийся в центре Москвы Губденский учил аккуратной езде

В Москве в дорожной аварии погиб популярный автоблогер Саид Губденский. На него в социальных сетях были подписаны больше 500 тысяч человек. Он рассказывал об опасностях экстремального вождения.

Автомобиль BMW, за рулем которого был блогер, протаранил три иномарки. В результате Губденский скончался на месте аварии, один из его пассажиров умер в больнице. Еще двух человек зажало в салоне других машин, они получили травмы.

В своих видео в Instagram Губеднский не раз говорил, что мечтает стать лидером в автобизнесе в России. Буквально несколько дней назад он снова опубликовал видео, на котором гоняет по городу на высокой скорости на BMW M5 F90.

Весь блог Губденского переполнен записями с нарушениями ПДД и с агрессивной ездой. Хотя на словах он говорил в своих роликах, насколько это опасно и призывал своих подписчиков никогда не делать «шашки».

Недавно Губденский раскритиковал другого блогера Эдварда Била, ставшего участником громкой аварии в центре Москвы. По вине Била тяжелые травмы получила девушка, но сама она призывает закрыть дело против блогера и заверяет, что он во всем ее поддерживает.