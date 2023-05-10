10 мая 2023, 19:57
Не боялся даже бульдогов. Дочь погибшего из-за нападения собак пенсионера рассказала о его любви к животным
Дочь погибшего пенсионера из-за нападения собак под Иркутском рассказала подробности ЧП
Стая бездомных собак загрызла 63-летнего пенсионера в Иркутской области. Дочь погибшего Анастасия рассказала «360» подробности случившегося.
«Такая нелепая смерть. Собака откусила отцу руку, и он умер от потери крови, потому что никого рядом не было», — отметила девушка.
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По ее словам, отец всю жизнь любил животных — собак и кошек. Никогда их не боялся и заводил бойцовские породы.
«Он всегда держал собак. Когда мы ездили к нему на Байкал и виделись тогда последний раз, у отца были два бульдога и кошки», — уточнила Анастасия.
По ее словам, недавно отец рассказал, что ему кто-то отдал хаски. Мужчина держал пса в гараже, кормил и гулял с ним.
Собаки напали на пенсионера, который работал сторожем на территории овощебазы в городе Усолье-Сибирском. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура региона начала проверку.
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