«Называла дебилами и ублюдками». Жительница Тюмени рассказала о травле детей со стороны соседки

Тюменская пенсионерка устроила травлю соседки, которая воспитывает сына с особенностями развития. Пострадавшая Ольга Дбар в беседе с «360» рассказала, что уже пережила нападения, угрозы и порчу имущества. При этом пожилая женщина не стесняется в выражениях в адрес ее детей, которых называет дебилами и ублюдками.

Ольга Дбар рассказала, что все началось еще в апреле этого года. Тогда пожилая женщина впервые появилась в соседском доме. По словам соседей, она присматривает за домом, пока владелец работает на вахте.

Когда пенсионерка впервые увидела сына Ольги, страдающего ДЦП, то тут же начала кидаться оскорблениями.

«Говорила, что он ублюдок полоумный, чтобы я ему рот закрыла, чтобы я держала его дома, что она будет в опеку жаловаться, а жить ему не даст. Она кричала из-за забора. Когда ее пригласила выйти поговорить, то она не вышла», — поделилась Ольга. Она отметили, что обращение к участковому ничего не дало.

Вторая атака на Ольгу и ее детей произошла 30 июля, когда пенсионерка вместе с владельцем дома отметили День строителя.

«Она стала опять орать, что по соседству живут дети-ублюдки. На следующий день я выхожу, чтобы поехать в магазин и вижу, что моя машина поцарапана. Я вызвала полицию и написала заявления за порчу имущества и оскорбления», — рассказала собеседница «360».

Она отметила, что полицейские опросили соседку и взяли с нее объяснения ее поведения. После отъезда правоохранителей недовольная пенсионерка пришла разбираться с Ольгой.

«Я открываю калитку, а мне летит кулак в лицо, я увернулась, меня только задело. Вышел сосед, начал ее успокаивать, а я начала снимать все на телефон, чтобы были доказательства», — пояснила Ольга. В распоряжении «360» оказались кадры с места событий.

На опубликованном ролике видно, что на машине остались царапины, также пострадала калитка на участке матери детей. Пожилая женщина, используя нецензурную лексику, угрожает Ольге и обещает, что «вырвет ей глаза».

По словам пострадавшей, полиция на новое заявление не отреагировала. Тогда Ольга обратилась к уполномоченному по правам детей, который подключил прокуратуру.

«В конце октября соседке пришло извещение с требованием явиться в суд по административному правонарушению. Но вместо этого она вышла в местный чат и снова начала оскорблять меня и моих детей», — поделилась собеседница «360». Ольга отметила, что намерена писать на соседку еще одно заявление. Но по первому административному делу та заплатила только штраф в размере трех тысяч рублей.