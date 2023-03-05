Происшествия 05 марта 2023, 08:48 Называющая себя экс-любовницей Абрамовича Анна Субботина попала в ДТП в Москве Mash: называющая себя экс-любовницей Абрамовича Субботина попала в ДТП в Москве РИА «Новости»

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Называющая себя бывшей любовницей Романа Абрамовича Анна Субботина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. Источник «360» уточнил, что авария произошла в районе дома 48.

По данным собеседника «360», иномарка наехала на бетонное ограждение. В результате никто не пострадал. Источник Mash утверждает, что внутри автомобиля был ребенок.

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По информации Telegram-канала, Субботина не успела затормозить на скользкой дороге. В автомобиле сработали подушки безопасности, никто не пострадал.

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