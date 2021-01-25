Назвавшегося датским футболистом россиянина арестовали на 8 суток

В Москве восемь суток административного ареста получил выходец из Оренбургской области. Мужчина, взявший себе имя датского футболиста Даниэля Мюнте Аггера, участвовал в незаконных акциях в минувшие выходные.

Постановление вынес Головинский районный суд столицы. Тезку экс-игрока «Ливерпуля» признали виновным в совершении административного правонарушения по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ.

«Ему назначено наказание в виде административного ареста на восемь суток», — подчеркнули в суде.

«Бывшего футболиста» задержали за перекрытие одной из улиц во время несанкционированной акции в столице. Полицейским мужчина представился как Даниэль Мюнте Аггер, уточнил Telegram-канал LIFE SHOT. СМИ написали, что он родом из Оренбургской области, некоторое время назад официально сменил имя на то же, что и футболиста. За «Ливерпуль» и сборную Дании российский Аггер не играл.

В столичном дептрансе уточняли, что участники несогласованных протестов задержали движение общественного транспорта в районе Манежной и Пушкинской площадей, на Тверской улице и Страстном бульваре.