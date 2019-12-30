Названы возможные причины крушения самолета Bek Air в Казахстане

Следователи озвучили предварительные версии авиакатастрофы рядом с аэропортом Алма-Аты. Предполагается, что самолет Bek Air мог рухнуть из-за ошибки экипажа, технической неисправности или работы навигационных служб.

Вероятные причины озвучил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, которого процитировал «Интерфакс».

«В настоящее время рассматривается три версии. Первая — ошибка экипажа. Второе — возможность технической неисправности самого борта. Третье — работа навигационных служб», — уточнил Тургумбаев.

Сейчас, по его словам, следственная группа осматривает место происшествия. Специалисты демонтируют лайнер. После этого самолет перенесут на территорию аэропорта, где осмотрят более тщательно.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заметил, что на сегодняшний день в больницах Алма-Аты остаются 46 пострадавших в катастрофе Fokker-100. Троих за последние сутки выписали.

«Остаются в больнице 46 пациентов. <…> В реанимации семь человек находятся в 4-й городской больнице и двое — в Алматинской клинической больнице. В том числе один пациент внушает у нас опасения», — уточнил Биртанов.

Под присмотром медиков по-прежнему находятся девять детей. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Состояние второго пилота самолета остается стабильно тяжелым — он в реанимации.

Самолет казахской авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан утром 27 декабря. Воздушное судно потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание недалеко от жилого сектора.

Погибли, по последним данным, 12 человек. Пострадали 67. Всего на борту было 93 пассажира и пять членов экипажа.