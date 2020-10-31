Названы вероятные причины взрыва в больнице Челябинска

Он уточнил, что в будке установили новое оборудование. Смонтировали его несколько дней назад.

«Сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации», — заявил он.

Источник ТАСС назвал предварительной версией причины возникновения огня аварийный режим работы оборудования. При этом собеседник агентства уточнил, что это только версия. Настоящие причины возникновения огня установит следствие.

Сотрудники поликлиники в беседе с Ura.ru заявили, что кислородная будка давно работала с перебоями. Накануне ее модернизировали, но в последние дни расходы кислорода сильно увеличились.

Взрыв в кислородной будке поликлиники Челябинской городской больницы №2 прогремел утром 31 октября. В этом медицинском учреждении лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией. Огонь охватил первый и второй этажи здания больницы. Осколки повредили стекла в стоящем рядом жилом доме. Также загорелись балконы на верхних этажах и квартиры на втором и третьем уровнях.

Как сообщила газета «Известия», в настоящий момент пожар ликвидировали. На месте происшествия развернули оперативный штаб под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Своим решением глава региона ввел в городе режим ЧС.

В беседе с журналистами Текслер заявил, что ремонт в больнице проведут в ближайшие дни. Сначала нужно заменить разбитые стекла в окнах, чтобы больница смогла работать. Распоряжения по ремонту помещений он пообещал дать в ближайшие дни.