Названы вероятные причины стрельбы в Калининграде

Убийство семейной пары в Калининграде вечером 15 февраля может быть связано с переделом сфер влияния на городском рынке. В результате конфликта был ранен их сын-подросток.

Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник в правоохранительных органах региона.

«Убиты торговцы Центрального рынка, которые были мужем и женой. В них стрелял также рыночный торговец, который давно находится с ними в натянутых отношениях», — рассказал собеседник агентства.

Источник ТАСС рассказал, что 63-летний подозреваемый пытался покончить с собой. Он был доставлен в больницу, где умер. Возбуждено уголовное дело.

«В отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей об убийстве двух и более лиц», — сказал собеседник агентства.