15 февраля 2020, 22:55
Названы вероятные причины стрельбы в Калининграде
Убийство семейной пары в Калининграде вечером 15 февраля может быть связано с переделом сфер влияния на городском рынке. В результате конфликта был ранен их сын-подросток.
Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник в правоохранительных органах региона.
«Убиты торговцы Центрального рынка, которые были мужем и женой. В них стрелял также рыночный торговец, который давно находится с ними в натянутых отношениях», — рассказал собеседник агентства.
Источник ТАСС рассказал, что 63-летний подозреваемый пытался покончить с собой. Он был доставлен в больницу, где умер. Возбуждено уголовное дело.
«В отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей об убийстве двух и более лиц», — сказал собеседник агентства.