Названы сроки окончания дефицита Lada Granta

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, когда окончится дефицит автомобилей Lada Granta. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

Он считает, что это произойдет, в лучшем случае, в начале 2022 года. В худшем — к следующей весне.

Моржаретто выразил надежду, что к концу этого года проблема будет стоять уже не так остро, потому что бизнес заинтересован в ее решении.

«Надеюсь, что до конца этого года уже не будет таких острых проблем. Потому что долго такая ситуация продолжаться не может», — подчеркнул эксперт.