Названа причина аварии с женщиной и ребенком в Калининграде

Водитель Renault, который врезался в женщину и ребенка на остановке в Калининграде, мог перепутать педали газа и тормоза. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

«Предварительно, водитель высаживал пассажира и перепутал педали газа и тормоза, в результате чего выехал на тротуар», — рассказали в полиции.

Ранее в МВД сообщили, что утром 27 сентября автомобиль Renault врезался в остановку общественного транспорта на улице Александра Невского в Калининграде. В момент ДТП там стояли женщина и ребенок. Они получили серьезные травмы. Сейчас полиция уточняет возраст пострадавшей женщины, ребенку девять лет. Их экстренно отвезли в больницу, информации о состоянии попавших в аварию пока нет.

По данным правоохранителей, происшествие произошло в районе 08:00 на въезде в город. Сотрудники регионального министерства начали проверять обстоятельства случившегося.