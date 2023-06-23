Происшествия 23 июня 2023, 19:38 Названы предварительные сроки работ на Чонгарском мосту после удара ВСУ Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о закрытии Чонгарского моста на 15-20 дней Пресс-служба Следственного комитета

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Повреждения на Чонгарском мосту после ракетной атаки украинских боевиков оказались более серьезными. Об этом в эфире телеканала «Россия 24»заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что сейчас на переправе работают специалисты, которые изучают возможность его восстановления.

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«Мост поврежден намного серьезнее, чем мы первоначально думали. Мост сейчас, в ближайшие 15−20 дней, даже может и больше — пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать, — не пригоден для передвижения», — заявил Сальдо.

По его словам, украинские боевики преследовали цель нарушить логистику между Крымом и Херсонской областью, но этого у них не вышло, потому что между двумя регионами сохранились сухопутные коридоры.

Украинские боевики нанесли удар по область Чонгарскому мосту в минувший четверг, 22 июня. По словам временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо, в переправу ударили британские ракеты Storm Shadow.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что восстановление дорожного покрытия моста начнется после снижения рисков обстрела. Он подчеркнул, что грузовики со строительными материалами уже выехали на место. По его словам, транспортные потоки между двумя регионами разделили на грузовые и пассажирские и отправили сухопутными маршрутами на пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».