05 июля 2023, 17:07
Названы предварительные причины аварии с теплоходом в Ярославле
СК: ошибки управления стали предварительной причиной аварии с теплоходом в Ярославле
Предварительной причиной аварии с теплоходом в Ярославле стали ошибки управления и техническая неисправность. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Ошибки управления и техническая неисправность рассматриваются в качестве различных версий произошедшего», — отметили в ведомстве.
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Следователи завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Максимальная санкция по статье — до двух лет лишения свободы.
Также следователи изъяли документацию по теплоходу, которая имеет важное значения для расследования причин аварии.
Утром в среду, 5 июля, теплоход в Ярославле врезался в бетонный пирс на Волге во время швартовки, «360» показывал эксклюзивные кадры с места событий. В результате ЧП за помощью к медикам обратились 12 человек.
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