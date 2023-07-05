Происшествия 05 июля 2023, 17:07 Названы предварительные причины аварии с теплоходом в Ярославле СК: ошибки управления стали предварительной причиной аварии с теплоходом в Ярославле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Предварительной причиной аварии с теплоходом в Ярославле стали ошибки управления и техническая неисправность. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Ошибки управления и техническая неисправность рассматриваются в качестве различных версий произошедшего», — отметили в ведомстве.

Реклама

Следователи завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Максимальная санкция по статье — до двух лет лишения свободы.

Также следователи изъяли документацию по теплоходу, которая имеет важное значения для расследования причин аварии.

Утром в среду, 5 июля, теплоход в Ярославле врезался в бетонный пирс на Волге во время швартовки, «360» показывал эксклюзивные кадры с места событий. В результате ЧП за помощью к медикам обратились 12 человек.