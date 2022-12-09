Эксклюзив 09 декабря 2022, 10:19 Названы первые шаги в расследовании причин пожара в ТЦ «Мега Химки» Эксперт-аналитик Веселов: при расследовании пожара в OBI нужно проверить часы его работы РИА «Новости»

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Для того чтобы говорить о том, был ли поджог в ТЦ «Мега Химки», нужно провести тщательное расследование. В первую очередь надо понять, работал ли торговый центр ночью. Такое мнение в разговоре с «360» высказал эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору, начальник управления комитета безопасности России «Кобра» Станислав Веселов.

«Имеются определенные видео, было около двух взрывов. На территории торгового центра продавались, в том числе и размещались на складе, лакокрасочные изделия, химическая продукция. Там, возможно, были газовые баллоны», — сказал он.

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По его словам, пока рано говорить, что причиной случившегося мог быть поджог, сначала нужно все тщательно проверить. Комиссия Министерства по чрезвычайным ситуациям даст также свою оценку.

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«Нужно понимать, работал ли торговый центр ночью. Потому что есть торговые комплексы, супермаркеты, которые работают круглосуточно», — отметил эксперт.

Если ТЦ работал, то значит, там находились покупатели или сотрудники. Если рассматривать версию о поджоге, то именно они попадают под подозрение, добавил он.

«Нельзя исключать, что поджог был со стороны сотрудников данного гипермаркета. Но, опять же, пока предварительно», — заметил Веселов.

Также стоит изучить записи с камер видеонаблюдения, добавил он.

Пожар произошел в подмосковном гипермаркете OBI, который входит в состав ТЦ «Мега Химки», рано утром 9 декабря. На место сразу направились пожарные, локализовать горение удалось в 08:25. Известно об одном погибшем. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что власти обеспечат безопасность для жителей близлежащих домов.