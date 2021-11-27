Названы основные версии взрывов на заводе в Дзержинске

Основные версии о причинах пожара на заводе в Дзержинске — это нарушение технологического процесса и неисправность оборудования. Первая — в приоритете. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Рассматриваются различные версии, однако в приоритете — нарушение производственного процесса в цехе по производству ацетона», — сказал он.

Также он добавил, что рассматривается вариант с неисправностью оборудования.

Несколько взрывов случилось на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске утром 27 ноября.

«На Заводе имени Свердлова произошло несколько взрывов. Предварительно, пострадали двое рабочих», — рассказал источник в экстренных службах. В МЧС информацию о ЧП подтвердили.

В спасательном ведомстве уточнили, что на заводе сначала сработала пожарная сигнализация, затем что-то несколько раз взорвалось. По паспорту на территории завода могут находиться взрывчатые вещества. На предприятие выехали пожарные подразделения.