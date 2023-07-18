Происшествия 18 июля 2023, 01:39 Названо возможное место атаки ВСУ на Крымский мост Капитан Дандыкин: ВСУ могли атаковать Крымский мост из Очакова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины могли атаковать Крымский мост с помощью надводных дронов из города Очакова. Таким мнением в беседе с Ura.ru поделился ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«У них была база в Очакове. Вполне вероятно, что оттуда атаковали. Мы ранее удары по Очакову наносили, но вполне вероятно, что ВСУ сделали достаточно мощные укрытия», — сказал он.

Реклама

По словам капитана, киевский режим заранее планировал этот теракт, причем именно ближе к Черному морю.

«Ведь мост имеет не только стратегическое значение, это вообще-то наша гордость». — добавил собеседник агентства.

По мнению капитана первого ранга, для обнаружения ночью надводных дронов необходимо усилить бдительность. Для этого нужно использовать радиолокационные станции и станции надводного обнаружения.

В ночь на 17 июля, на Крымском мосту произошло ЧП. Взрыв прогремел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, жертвами теракта стали мужчина и женщина.