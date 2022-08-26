Названо предположительное место драки пьяных трансвеститов в Москве

Клуб, в котором подрались трансвеститы, предположительно, расположен на территории Басманного района Москвы. Об этом «360» сообщил собственный источник.

«Предположительно, это клуб на территории Басманного района», — рассказал собеседник издания.

Известно, что обращений по поводу этого происшествия в полицию не было. Источник «360» указал на то, что такие категории людей редко обращаются за помощью к правоохранителям.

Потасовка группы парней и пьяных трансвеститов попала на видео, которое распространилось в соцсетях. Ролик опубликовал Теlеgrаm-канал «Двач». По словам очевидцев, все произошло в гей-клубе и гости были сильно пьяны. На кадрах видно, как парни жестоко бьют и пинают трех трансвеститов, а те дают такой же сильный отпор. Очевидцы призывали дерущихся успокоиться, но разнимать не спешили. Одна из «девушек», которую повалили на землю, едва не попала под колеса автомобиля и после этого, разозлившись, стала наносить обидчикам удары еще ожесточеннее. Потасовку пытался остановить рефери.