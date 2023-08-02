Происшествия 02 августа 2023, 02:51 Названо место запуска атаковавших Москву БПЛА Сенатор Перминов: боевики ВСУ запускают дроны с территории России РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины производят запуск беспилотников с территории России. Таким мнением член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов поделился с Ura.ru.

«Эти беспилотники не с территории Украины прилетают. Они прилетают с наших территорий, то есть кто-то запускает их», — сказал он.

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Сенатор напомнил россиянам о том, что обо всем подозрительном необходимо сообщать в правоохранительные органы. По его словам, справиться с этой проблемой без консолидации всего общества будет сложно, поэтому жителям страны нужно проявлять повышенную бдительность.

«Если увидели в поле, что кто-то пытается что-то запустить, сообщите об этом в компетентные органы», — добавил Перминов.

Российские ПВО сбили несколько украинских беспилотников в ночь на 1 августа. Один из дронов пробил фасад Москва-Сити, еще два ликвидировали над Одинцовским и Наро-Фоминским округами.