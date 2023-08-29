Происшествия 29 августа 2023, 17:43 Названо место, где может находиться пропавшая фигуристка Алина Горбачева Telegram-канал Mash: фигуристка Алина Горбачева может прятаться у своего друга Соцсети

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Пропавшая фигуристка Алина Горбачева может скрываться у одного из своих друзей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В публикации уточнили, что такую версию якобы прорабатывают следователи. Специалисты уже составили списки ближайшего окружения фигуристки. Они проверят всех ее друзей и знакомых. Поисково-спасательные работы на Покровской набережной временно остановили.

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Спортсменка пропала накануне, когда вышла из спорткомплекса на Летной улице после тренировки. Как стало известно «360», в парке на Покровской набережной обнаружили вещи, которые могут принадлежать фигуристке. По данным источника, Горбачева при себе имела дорогие гаджеты и порядка 20 тысяч рублей наличными.

Дядя фигуристки в беседе с «360» предположил, что ее исчезновение может быть местью за ссору с тренером.

По факту пропажи спортсменки возбудили уголовное дело об убийстве. Около 16:30 29 августа два катера, которые участвовали в поисках Горбачевой, закончили поиски. Никого не обнаружили.