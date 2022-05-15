Названо количество жертв аварий с участием такси в 2021 году

Количество аварий с участием автомобилей такси, в которых погибли или пострадали люди, по итогам 2021 года составило более 3,7 тысячи случаев. Это на 3,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные годового отчета ГИБДД.

Согласно представленным данным, в ДТП с участием машин такси погибли 149 человек, ранения различной степени тяжести получил 4661 человек.

Вина за аварию в 60% случаев ложится на самого таксиста. Чаще всего водители нарушают правила очередности проезда, не соблюдают дистанцию и скоростной режим, а также проезжают пешеходные переходы без остановки.

Рост числа погибших в авариях с участием такси вырос в 17 регионах России. Общий рост числа аварий с машинами частного извоза зафиксировали в Башкирии, Ростовской, Липецкой и Ульяновской областях.