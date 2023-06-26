Происшествия 26 июня 2023, 21:43 Названо количество погибших и раненых из-за обстрелов ВСУ мирных жителей ДНР с 2014 года Власти ДНР: с 2014 года от обстрелов ВСУ в республике погибли почти 9 тысяч гражданских РИА «Новости»

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С 2014 года в Донецкой Народной республике из-за обстрелов ВСУ погибли почти девять тысяч мирных жителей. Об этом ТАСС сообщила руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.

В результате обстрелов с украинской стороны погибли 228 детей, отметила Шуткина.

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«Всего с 2014 года погибли 8965 гражданских лиц, в том числе 228 детей. Ранены 12 505 гражданских лиц, в том числе 762 ребенка», — сообщила руководитель представительства.

Украинские националисты 25 июня атаковали Горловку в ДНР. Боевики выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня со стороны населенного пункта Нелеповка. В тот же день украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 155 миллиметров. Под огнем оказались Киевский и Петровский районы города.