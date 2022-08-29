Названо число задержанных участников незаконного автопробега в Москве

Количество задержанных участников несогласованного с властями автопробега «богатых и успешных» в центре Москвы составило 107 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В ведомстве подчеркнули, что среди доставленных в отделы полиции оказался и организатор мероприятия.

Всего полицейские составили 118 административных протоколов. В том числе за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

По решению суда организатора автопробега и его брата отправили под административный арест на 15 суток. Все автомобили нарушителей поместили на специализированную стоянку. Также под административный арест на 10 суток отправили еще нескольких участников автопробега.

Несогласованный с властями Москвы автопробег по центру города планировался в минувшее воскресенье, 28 августа. Организатором мероприятия оказался криптоблогер Алексей Хитров. Для участия в проезде «богатых и успешных» он предлагал билеты от 36 до 270 тысяч рублей.