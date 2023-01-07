Происшествия 07 января 2023, 14:51 Названо число выпущенных по Донецку снарядов ВСУ за сутки Минобороны: ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по жилым кварталам Донецка РИА «Новости»

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Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 60 снарядов по жилым снарядам Донецка. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Украинские военные выпустили по жилым кварталам Донецка более 60 снарядов крупного калибра. По населенному пункту Макеевка Донецкой Народной Республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS», — сказал он.

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Кроме того, украинские боевики 31 раз открыли артиллерийский огонь по российским позициям в Запорожской области.

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«На Криворожском и Херсонском направлениях ВСУ противник обстрелял позиции ВС РФ 17 раз. Ответным огнем российские военные подавили все позиции ВСУ, с которых проходила атака», — добавил представитель ведомства.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что российские военные продолжат соблюдать объявленный режим временного прекращения огня, срок действия истекает в полночь 7 января.