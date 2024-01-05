Происшествия 05 января 2024, 20:53 Названо число пострадавших жителей ДНР при обстрелах ВСУ 5 января Пушилин: 5 мирных жителей ДНР получили ранения при обстрелах ВСУ 5 января РИА «Новости»

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Украинские боевики 5 января весь день обстреливали Донецк, Макеевку, Горловку и населенные пункты Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. Ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что среди пострадавших — четыре жителя Горловки и один человек из Донецка.

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Выпущенные украинскими боевиками снаряды повредили 11 жилых домов в трех районах столицы республики, еще один, а также объект гражданской инфраструктуре частично разрушились в Горловке.

Пушилин заявил, что украинские военные открывали стрельбу 21 раз и выпустили 60 боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, а также запускали ударные беспилотники.

Самую массированную атаку на Донецк украинские боевики провели в новогоднюю ночь. От прилетевших снарядов из реактивных систем залпового огня ранения различной степени тяжести получили семь горожан. Кроме ракет, ВСУ запустили в город три кассетных боеприпаса натовского калибра.