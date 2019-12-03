Названо число пострадавших в ДТП с украинским автобусом под Воронежем

За медицинской помощью после ДТП с автобусом в Воронежской области обратились уже 17 человек. Автобус с 27 пассажирами перевернулся в Богучарском районе, он двигался на юг по трассе М4 «Дон».

«Сейчас все пострадавшие проходят медицинское обследование. Троим из них потребовались носилки, они получили серьезные травмы, в том числе спины. Остальные пострадавшие могут передвигаться самостоятельно», — рассказали в службе скорой помощи Богучарского района Воронежской области. Слова медиков привел «Интерфакс».

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе «Дон» Подробнее

Как уточнили в ГИБДД региона, всего пострадавшими сейчас считаются 13 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на уточненные сведения дорожной полиции. Госпитализированы двое пассажиров, еще 11 человек пока остаются под наблюдением врачей.

Авария произошла днем 3 декабря. За рулем пассажирского автобуса MAN, следовавшего из Запорожья в Ростов-на-Дону, был 59-летний водитель. Он не справился с управлением в сложных погодных условиях: на трассе шел снег, видимость была сильно ограничена и дорога была мокрой и скользкой.

Всего в автобусе было 28 человек, включая водителя. Машина зарегистрирована на Украине, большинство пассажиров также были гражданами соседней страны.