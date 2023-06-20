Происшествия 20 июня 2023, 16:25 Названо число пострадавших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе РИА «Новости»: при взрыве на Тамбовском заводе пострадали 12 человек, 4 погибли РИА «Новости»

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При взрыве на Тамбовском пороховом заводе пострадали 16 человек, в том числе четверо погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров ранее сообщил в своем Telegram, что причиной пожара стал человеческий фактор.

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По его данным, площадь возгорания составила один квадратный метр. На месте работали четыре пожарных расчета и 16 человек личного состава.

Егоров подчеркнул, что ни сотрудникам завода, ни жителям расположенных поблизости населенных пунктов, ничего не угрожает.

«Предприятие работает в штатном режиме», — заверил он.

Производство из-за ЧП не останавливали, поэтому нарушения технологического цикла удалось избежать. Обстоятельства и причины происшествия установят специалисты.