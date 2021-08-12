Названо число пострадавших при взрыве автобусе в Воронеже

Четырнадцать человек считаются пострадавшими после взрыва автобуса в Воронеже. Об этом сообщил замначальника Центра медицины катастроф города.

Ранее шла речь о 12 пострадавших — тогда эта цифра была предварительной.

Губернатор Воронежской области после случившегося поручил проверить все автопарки, обслуживающие пассажирские перевозки в городе.

ЧП произошло в Воронеже ночью 12 августа. Взорвался автобус, остановившийся на светофоре. По словам очевидцев, одной из пострадавших ударной волной оторвало ноги. Об этом они рассказали «360». По предварительным данным, причиной произошедшего стал взрыв газового баллона. Однако перевозчик сообщил РИА «Новости», что все автобусы на линии — дизельные. Об этом же заявил и водитель взорвавшегося транспортного средства.

В причинах произошедшего предстоит разобраться правоохранительным органам.