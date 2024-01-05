Происшествия 05 января 2024, 12:18 Названо число пострадавших машин в Белгороде после последнего обстрела ВСУ Мэр Белгорода Демидов: ночной обстрел ВСУ повредил 31 автомобиль РИА «Новости»

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Осколки выпущенных украинскими боевиками снарядов повредили 31 автомобиль жителей Белгорода. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

Он подчеркнул, что это предварительные данные, потому что сотрудники управ продолжили собирать информацию о последствиях атаки.

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Демидов добавил, что получившие сильные повреждения машины перевезут на специальную стоянку. Водители могут уточнить информацию по своим транспортным средствам по круглосуточному телефону горячей линии.

Также операторы с 09:00 до 18:00 ответят на вопросы по восстановлению пострадавших автомобилей.

«Напоминаю, до экспертизы не стоит самостоятельно ремонтировать машину, но ездить на ней можно, если характер повреждений позволяет и это безопасно», — написал мэр Белгорода.

Градоначальник уточнил, что вопросы ремонта выбитых окон в квартирах или повреждений теплового контура жилых домов решают по круглосуточному телефону 112 или в управах.

Всего в ходе ночного обстрела пострадал один частный дом, 10 многоэтажек и четыре административных здания.

Украинские боевики в ночь на пятницу, 5 января, выпустили в сторону Белгорода 10 реактивных снарядов системы залпового огня «Ольха». Как сообщила пресс-служба Минобороны, все ракеты перехватили дежурные средства противовоздушной обороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ходе последнего обстрела пострадали двое мирных жителей. Одного ранило в плечо, второго — в голень. Пострадавших забрали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.