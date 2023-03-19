19 марта 2023, 12:10
Названо число погибших жителей ДНР от обстрелов ВСУ с начала года
Врио главы ДНР Пушилин: жертвами обстрелов ВСУ с начала года стал 61 мирный житель
Устроенные украинскими боевиками с начала года обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики привели к гибели 61 жителя. Ранения получили 252 человека. Такие данные в своем Telegram-канале привел временной исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.
Последней жертвой киевского режима стал 20-летний житель Донецка, который погиб при обстреле украинскими военными Кировского района города минувшей ночью. Пушилин принес соболезнования родным и близким погибшего.
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«От обстрелов со стороны противника только с начала года погиб 61 мирный житель, ранены 252 человека», — добавил временно исполняющий обязанности главы ДНР.
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Пушилин отметил, что выпущенные украинскими боевиками в ночь на воскресенье, 19 марта, снаряды разрушили часть многоквартирного дома. Никто из жителей там не пострадал. Также боеприпасы прилетели в школу, детский сад и магазин.
По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации, украинские войска за минувшие сутки открывали огонь по населенным пунктам 11 раз, выпустив 37 боеприпасов калибра 155 и 122 миллиметров.
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